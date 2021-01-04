شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء سداد فاتورة التليفون الأرضي والرابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكن أن تستعلم على عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الاتصال من التليفون الأرضي برقم 140 « دليل التليفونات » لمعرفة قيمة الفاتورة ، وكما يمكنك أيضًا معرفة قيمة الفاتورة عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون المُراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة ولكن في الوقت المحدد بعد إصدارها، ويمكن وقتها لمعرفة الفاتورة الضغط هــنـــــــــــــــا.

وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر اعتبارًا من يوم 15 يناير 2021 وتعطي فترة شهر سماح لسداد قيمة الفاتورة دون دفع غرامة وتنتهي تلك فترة الشهر يوم 14 فبراير 2021، ثم تقوم الشركة بعدها بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلي نظام الاستقبال يوم 15 فبراير 2021 ولا تستطيع إجراء مكالمات، وبعد شهر تقوم الشركة برفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على المتقاعسين عن سداد الفاتورة .

وتستطيع الدخول عن طريق الدخول علي موقع الشركة من خلال الرابط بأعلي التأكد من عدم اصدار الفاتورة بعد، وستظهر لك رسالة بأنه: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

ويتم سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق :

السنترالات التابعة للشركة. الدفع الكترونيًا من خلال موقع الشركة على شبكة الانترنت.. اضغط هــنــــــــــا. عبر خدمة فورى. عبر ماكينات الصراف الآلى عبر خدمة فودافون كاش.