شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تؤكد متابعة سير التحقيقات في قضية مقتل المواطن هاني عبدالتواب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية انه في إطار متابعتها، من خلال القنصلية العامة في الرياض، لقضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبدالتواب سعد محمد، وبعد أن قامت القنصلية بالانتهاء من اجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد 3 يناير الجاري، تستمر القنصلية في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، الأحد، أنه «إذ تتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبدالتواب، تعرب عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة، وتؤكد متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في القضية».