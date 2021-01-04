شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجوم إرهابي استهدف عمال منجم فحم في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مقاطعة بالوشيستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف عمال منجم فحم، وأسفر عن سقوط نحو ١١ قتيلاً، وعدداً من الجرحى.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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