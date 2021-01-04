- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 12) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت قناة مدرستنا التي تتبع وزارة التربية والتعليم جداول مواعيد دروس القناة التى تقدمها للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية عن الأسبوع الثاني عشر، والذي يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، وتعيد القناة عرض البرامج المقدمة خلال الأسبوع للصفوف الثلاثة الابتدائية يوم الجمعة 8 يناير 2021، وأما دروس المرحلة الإعدادية فيعاد إذاعتها يوم يوم السبت 9 يناير 2021.
مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية :
مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم 2 يناير 2021 وحتى 7 يناير 2021 والإعادة يوم السبت 9 يناير 2021.
مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم 2 يناير 2021 وحتى 7 يناير 2021 والإعادة يوم السبت 9 يناير 2021.
مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم 2 يناير 2021 وحتى 7 يناير 2021 والإعادة يوم السبت 9 يناير 2021.
وافتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قناة مدرستنا يوم 18 أكتوبر 2020، والتى تم تخصيصها لتقديم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك طلاب المرحلة الإعدادية الثلاثة، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // معدل الترميز 27500 // معامل تصحيح الخطأ 5/6.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر قناة مدرستنا التعليمية.. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 12) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.