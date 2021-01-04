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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت قناة مدرستنا التي تتبع وزارة التربية والتعليم جداول مواعيد دروس القناة التى تقدمها للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية عن الأسبوع الثاني عشر، والذي يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، وتعيد القناة عرض البرامج المقدمة خلال الأسبوع للصفوف الثلاثة الابتدائية يوم الجمعة 8 يناير 2021، وأما دروس المرحلة الإعدادية فيعاد إذاعتها يوم يوم السبت 9 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 12)

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية :

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم 2 يناير 2021 وحتى 7 يناير 2021 والإعادة يوم السبت 9 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 12)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم 2 يناير 2021 وحتى 7 يناير 2021 والإعادة يوم السبت 9 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 12)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم 2 يناير 2021 وحتى 7 يناير 2021 والإعادة يوم السبت 9 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. تردد وجدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 12)

وافتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قناة مدرستنا يوم 18 أكتوبر 2020، والتى تم تخصيصها لتقديم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك طلاب المرحلة الإعدادية الثلاثة، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // معدل الترميز 27500 // معامل تصحيح الخطأ 5/6.