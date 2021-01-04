شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال تجميل مدينة مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت حملات النظافة والتجميل بجميع مناطق مدينة مصيف بلطيم المختلفة في الورديه المساءيه، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بشوارع المدينة المختلفة ودور العبادة والمحال التجارية والمنشآت وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المدينة حرصاً على سلامة الجميع.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة المختلفة لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بقسم النظافة والتجميل بالفترة المساءيه والتى إستهدفت ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الفنار ا ومنطقة الفنار ب ومنطقة المعسكرات ومنطقة الامل ومنطقى السلام ورفع تراكم الأتربة والمخلفات المتراكمة وازالة الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية وكذا ازالة المتولد اليومى من القمامة وقص وتهذيب الاشجار والنخيل كما تم دفع سيارة لرفع وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة المختلفة حيث تم رفع أكثر من ٣٠ طن من القمامة والمخلفات اليوم وكذلك نظافة الجزر الوسطى بمنطقة الفنار وذلك لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى مع إستمرار أعمال النظافة بالفترة المسائية اليوم لرفع كفاءة الشوارع والميادين على مدار اليوم والاستعداد لصيف «٢٠٢١».