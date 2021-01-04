​​القيادة السياسية كلَّفت بتطوير العزبة.. برلماني: لا تهجير لأهالي "الهجانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مشيدًا بدور القيادة السياسية في تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، إن خطط التطوير التي يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، تعكس إصراره على تحقيق حلم مصر دون عشوائيات.

وأكد السنباطي، خلال بيان له اليوم الأحد، أن تطوير عزبة الهجانة مثال حي على حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها، مشيدًا بخطط الدولة بشأن رفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة.

وشدد السنباطي على تقدير قاطني العزبة لعمليات التطوير واهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهم.

وكشف السنباطي أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق مطالبهم بالتعاون مع زملائه النواب بالدائرة، مشيدًا بتفاني الجميع من أجل توفير حياة كريمة لأهالي الدائرة.

وتابع السنباطي بأنه لن يكون هناك تهجير لأهالي عزبة الهجانة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وحصل على تأكيدات بعدم تهجير الأهالي والعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير العزبة.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة كانت اتخذت قرارًا بتغيير اسم عزبة الهجانة، واقترح عمرو السنباطي إشراك أهل الدائرة في اختيار أسماء جديدة وتقديمها إلى المحافظة من خلال صفحة التواصل الاجتماعي؛ وهي مبادرة تسعى لإجراء حوار مجتمعي بين سكان دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة؛ للمشاركة في صنع القرارات مع الجهات التنفيذية. وتفاعل أهل الدائرة مع الحوار، وقاموا بالمشاركة بأسماء مختلفة في مؤشر إيجابي للتحضر والرقي واحترام الدائرة.