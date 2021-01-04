وزير البترول ومحافظ القاهرة يفتتحان محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى التابعة لشركة كارجاس بعد إعادة بناءها وتجديدها داخل محطة الاستاد التابعة لشركة التعاون للبترول وهو التطوير الذي نفذته شركة غاز مصر. وتقدم المحطة خدمات متكاملة للمواطنين تتضمن التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعى والشحن الكهربائى وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في تطوير محطات الوقود وتعميم استخدام الغاز كوقود آمن ونظيف للبيئة والسيارات واقتصادى يناسب دخول المواطنين. وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة من أكثر المحافظات استفادة بالمبادرة الرئاسية لوجود عدد كبير من السيارات التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز بها مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للمساهمة في أعمال تطوير المحطات. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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