شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبوغزالة: أزمة كورونا مستمرة 4 سنوات.. و2021 سيكون أسوأ من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع المفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبوغزالة أن تستمر أزمة كورونا لمدة 4 سنوات حتى مع توافر عدد من اللقاحات.

وقال أبوغزالة في حوار مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة قناة المحور، اليوم الأحد إن إذا لم تعطِ كل سكان الكرة الأرضية اللقاح في وقت واحد فلن ينتهي الوباء.

وقال أبوغزالة أن الاقتصاد سيستمر في التدهور، متوقعها أيضًا استمرار حالة الكساد في العالم بسبب أزمة كورونا، وأن يكون عام 2021 أسوأ من 2020.

وأكد أبوغزالة في حديثه لـ الإعلامي أسامة كمال أن العالم يترقب الحدث الأكبر يوم الإربعاء المقبل في الولايات المتحدة الامريكية والذي سوف سيقرر مصير أمريكا والعالم حيث أن ترامب يحشد ترامب أنصاره أمام الكونجرس لمنع التصويت على نتيجة الانتخابات.

وأضاف أبوغزالة أن الانتخابات الأمريكية هي أسوأ نظام انتخابي على الإطلاق وتوقع حدوث احتجاجات في أغلب الولايات.