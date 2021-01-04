شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 4 قرارات إزالة بقرية كنيسة الصرادوسي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة ماضى، وتحت اشراف نائب رئيس المدينة لشئون القرى، محمد جميل، بحملة لرفع الاشغالات بقرية كنسية الصرادوسى أمام مبني الوحده المحلية وخلفها، وشارع المسجد الكبير. وتم تنفيذ 4 قرارات ازالة اشغالات ارقام، 684 ،6232، 624، وقرار في المهد بحضور فريق العمل المعاون من الشرطة ومسئول الاشغالات والقسم الهندسي بالقرية. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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