شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بخريطة زمنية جديدة للعام الدراسي: يناير وفبراير إجازة لتجنب أمراض الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من أولياء الأمور حملة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمطالبة وزارة التربية والتعليم بتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسى بالمدارس بشكل جذرى وكامل وتجنب الأمراض خلال فصل الشتاء.

وطالب أولياء الأمور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن يبدأ الفصل الدراسى الأول في الأول من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر ولمدة 3 أشهر ( سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر)، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر ديسمبر.

وطالب أولياء الأمور أن يكون شهرى يناير وفبراير لإجازة نصف العام، ليتم استئناف الدراسة بالتيرم الثانى في الأول من شهر مارس وحتى نهاية مايو ولمدة 3 أشهر ( مارس – ابريل – مايو).

ووفقا لمقترح أولياء الأمور يتم أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى في الأول من شهر يونيو، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسى في الأول من يوليو وحتى نهاية أغسطس .

وأكد أولياء الأمور أن الهدف من المقترح هو تجنب الدراسة والامتحانات خلال فصل الشتاء في ظل انتشار الفيروسات المسببة للأمراض الفيروسية للطلاب والمعلمين وخير مثال على ذلك جائحة فيروس كورونا.