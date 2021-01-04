شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط صرف صحي بجوار السجل المدني في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت رئاسة مركز ومدينة دسوق، الأحد، بإصلاح الهبوط الذي وقع بشارع السجل المدني بجوار إحدى بيارات الصرف الصحي، بإشراف من المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز ونائبها أحمد عيسى.

وأوضح بيان، أنه جرى التنسيق بين جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، حيث جرى التعامل والإصلاح الفوري بحضور نائب رئيس المدينة أحمد سلطان، وفريق العمل بحي شمال والمتابعة الميدانية وفريق عمل شركة المياه.