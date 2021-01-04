شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط صرف صحي بجوار السجل المدني في دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت رئاسة مركز ومدينة دسوق، الأحد، بإصلاح الهبوط الذي وقع بشارع السجل المدني بجوار إحدى بيارات الصرف الصحي، بإشراف من المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز ونائبها أحمد عيسى.
وأوضح بيان، أنه جرى التنسيق بين جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، حيث جرى التعامل والإصلاح الفوري بحضور نائب رئيس المدينة أحمد سلطان، وفريق العمل بحي شمال والمتابعة الميدانية وفريق عمل شركة المياه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر إصلاح هبوط صرف صحي بجوار السجل المدني في دسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.