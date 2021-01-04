شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن دسوق بالكامل 13 ساعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بقطع الخدمة الاثنين من الخامسة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمركز ومدينة دسوق بالكامل، بسبب أعمال تطهير وتعقيم شبكة المياه بالشركة. وطالبت الشركة جموع المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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