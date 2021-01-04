شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: الأكسجين برئ من وفيات مستشفى الحسينية.. و«القنوات المغرضة تبث شائعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك بعض القنوات المغرضة تبث الشائعات لإثارة الفزع بين المواطنين إثبات أن الدولة غير قادرة على إدارة أزمة كورونا، وهذا الأمر غير صحيح، متابعًا: «وصلنا لمراحل جيدة في التعامل مع جائحة كورونا».

وأشار «مجاهد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إلى أن وزارة الصحة لديها منظومة مميكنة لإدارة إمداد الأكسجين بالمستشفيات، وتعمل على حد الاستهلاك الاستراتيجي للمستشفى والذي يكون وفقًا لإمكانيات واحتياجات المستشفى، لافتًا إلى أن استهلاك الأكسجين ارتفع في الموجة الثانية لكورونا في عدد من المستشفيات.

وعلق على واقعة مستشفى الحسينية، قائلًا: «لو كان خلل في الأكسجين كان كل المرضى في المستشفى ماتوا، ولكن كان فيه مرضى وحضانات متوصلة بالأكسجين ومحدش حصله حاجة».

وأكد أنه لا يوجد علاقة بين حالات الوفاة وبين نقص الأكسجين، موضحًا أن الوفاة كانت نتيجة لتدهور الحالة الصحية للمرضى وقد تكون طبيعية، لافتًا إلى أن الوفيات لم تحدث في نفس التوقيت بل كانت في فترات زمنية متفاوتة، معلقًا: «تقرير اللجنة التي شكلتها وزيرة الصحة يبرأ الأكسجين تمامًا من واقعة الوفيات».

وذكر أن حق المريض في المقدمة، وأنه لا يجب لانسياق وراء شائعات مواقع التواصل الاجتماعي.