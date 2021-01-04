شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر الخيرية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بانقطاع المياه عن قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الاثنين وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان، الأحد، أن سبب الانقطاع هو قيام مديرية الري بالقليوبية بأعمال تكريك لمجرى نهر النيل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.