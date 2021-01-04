شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: غلق 9 مراكز دروس خصوصية و12 مقهى يقدم «الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انه تم رصد اهتمام كبير من المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ابتداء من اليوم.

وقال الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «استنفار كامل من رؤساء الأحياء لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمشهد اليوم مختلف، وهناك التزام كبير من المواطنين».

وأشار إلى انه تم غلق 9 مراكز دروس خصوصية، و12 مقهى يقدم الشيشة بالقرى، وأكد هناك متابعة نسبة الأكسجين المتوافرة بالمستشفيات باستمرار، حتي لا تنخفض عن 50%.