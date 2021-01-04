شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأوضاع الصحية مستقرة في المحافظة، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين تجاوز الـ 90 % على آخر اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم المرور على البريد والبنوك والتأكيد على عدم تواجد أكبر من العدد المسموح به بالداخل.

وأشار إلى أنه أجرى جولات لمواقف النقل الجماعي لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا يوجد سيارة تخرج من الموقف إلا وكل الركاب حتى الأطفال يرتدون الكمامات.

ولفت إلى أنه يتم فرض إجراءات صارمة على المطاعم والكافيهات لمنع انتشار كورونا، وتم غلق منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.