شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: المواطنون يرتدون الكمامة في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن أهل المحافظة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 70 إصابة فقط بكورونا في سوهاج إلى جانب 24 حالة في العزل المنزلي، و2 من أبناء سوهاج في مستشفى عزل خارج المحافظة.

وأكد على أن المواطنين في سوهاج مهتمين بالإجراءات الاحترازية حتى أنهم يرتدون الكمامات في الهواء الطلق بالشوارع.

واختتم محافظ سوهاج، أن سوهاج تدخل بنصيب الأسد في مبادرة حياة كريمة، وأن المبادرة تشمل 7 مراكز بالمحافظة.