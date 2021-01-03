شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة عمرو موسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدزتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، للاطمئنان على صحته، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب شيخ الأزهر، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لعمرو موسى بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، داعيا المولى عزوجل أن يعجل بشفاء جميع المصابين حول العالم وأن يحفظ أسرهم وذويهم.

من جانبه وجه عمرو موسى الشكر لشيخ الأزهر على هذه اللفتة الكريمة، معربًا عن خالص تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر.