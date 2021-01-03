شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يُعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.

ودعى «الطيب» في تصريحات صحفية، الأحد، «المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون».