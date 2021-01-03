شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: إحالة من يمتنع عن دفع «غرامة الكمامة» للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توجيهاته إلى رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة وكافة الأجهزة المعنية بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء 2701 لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حسم، بالإضافة إلى تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين الالتزام بكافة القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة، مع الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ومواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأحد تم تطبيق غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا تامًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكد أنه في حال امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.