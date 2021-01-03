شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الاقتصاد المصري نقطة مضيئة في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري نقطة مضيئة في إفريقيا وفقًا لتصنيف المؤسسات الأجنبية، خاصة أن مصر استطاعت أن تجذب 9 مليار دولار من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة لإفريقيا التي قدرت بـ45 مليار دولار.

وتابع «أبوزيد»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحكومة المصرية توسعت في زيادة الإنتاج لتوفير كافة السلع خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، وهذا الأمر لم يؤدي إلى الشعور بأي عجز في سلعة أو منتج.

ولفت إلى أن الدولة استطاعت أن تحقق فائص أولي في موازنة 2018/2019، بقيمة وصلت لـ2%، واستخدم هذا الفائض في إعداد برامج اجتماعية لكي يشعر المواطن بعائد برنامج الإصلاح الاقتصادي.