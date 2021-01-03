شكرا لقرائتكم خبر عن «الموضوع صعب وشديد الخطورة».. محافظ الإسكندرية يروي معاناته مع فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في أول ظهور إعلامي له منذ إصابته بفيروس كورونا، إنه لازال أمامه فترة تتراواح بين ثلاثة إلى أربعة أيام حتى تنتهي فترة العزل الصحي الخاصة به.

أضاف الشريف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء اليوم الأحد: «النهاردة مش حابب أتكلم كمحافظ لكن كأحد المواطنين الذين أصابهم فيروس كورونا، وإصابة ليست سهلة بل شديدة وعاوز أقول للمواطنين من تجربتي، كورونا صعبة مش سهلة وتؤدي لتدهور الحالة الصحية للانسان والتنفس وبيبقى صعب أوي مش زي الأنفلونزا خالص الموضوع مش سهل».

وجه المحافظ رسالة للمواطنين وقال: «الموضوع مش سهل وكل واحد يلتزم بالاجراءات الاحترازية كويس أوي أوي لأن المرض صعب جدًا، ورسالتي لغير الملتزمين الأمر شديد الخطورة وكل واحد يخلي باله من نفسه وأنا كمحافظ وأثناء عملي ومباشرتي للأمور بشكل ميداني مكنتش حريص بشكل زيادة عن اللزوم أحيانًا كنت بقلع الكمامة عشان أكلم الناس وأرجع ألبسها تاني والكلام ده مش هكرره تاني لأني شفت المرض وعانيت منه أوي».

واصل: «لما عملت الفحوصات كان الفيروس أثناء إجراء الأشعة اقتحم الرئة بشدة والآن أحصل على جرعات كبيرة من الكرتيزون حتى أكون بوسعي السيطرة على المرض والحمد لله أفضل دلوقتي».