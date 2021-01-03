شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: ندعم جميع الأنشطة.. ومصلحة الطلاب أهم أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة داعمة لكل الأنشطة الطلابية، وتقف خلف مصلحة الطلاب في المقام الأول.

جاء ذلك اليوم خلال إجتماعه بأعضاء مجلس إتحاد الطلاب بتشكيله المنتخب للعام الجامعي الحالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور محمد حمادة، رئيس إتحاد الطلاب، ونائبه مهاب محمد عبدالرضا، ورؤساء اللجان ومساعديهم بالإتحاد.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح عدد من الطلاب الذين وافتهم المنية هذا العام، ومنهم طارق العمدة، ورجب محمد، وولاء خالد، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقدم الدكتور عزيز، التهنئة لأعضاء المجلس الجدد لفوزهم في ماراثون الإنتخابات، متمنياً لهم التوفيق وتحمل المسئولية التي حملوا أمانتها على عاتقهم، وأن يكونوا همزة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة في تلبية كافة احتياجاتهم.

وناقش رئيس الجامعة- خلال الإجتماع- الخطة المستقبلية لعمل مجلس إتحاد الطلاب خلال وبعد الإجازة الإستثنائية المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ضمن تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، موجها بالسير قدماً في تنفيذ كامل أنشطتهم المختلفة من خلال التباعد الاجتماعي «أون لاين»، إلتزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وعدم مخالفتها للحفاظ على صحة الجميع.

ومن جانبه قال محمد حماده، رئيس إتحاد الطلاب، أن الإجتماع ناقش عدد من الموضوعات التي تهم الطلاب وتتناسب مع الظروف الحالية لتداعيات فيروس «كورونا»، ومنها دور الإتحاد في مساعدة الطلاب لمواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد» خلال الإجازة وعقب استئناف الدراسة، وتدشين عدد من المبادرات «أون لاين وأوف لاين» لطمئنة الطلاب خلال تلك الحقبة، مثل مبادرة معاك في الأزمة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع عدد من معامل التحاليل الطبية المعروفة، والحصول على تخفيض ٣٥% لكل طالب وأسرته من الدرجة الأولى، وأيضاً تفعيل الأنشطة الطلابية أونلاين، وتشكيل لجنة عليا من أعضاء الإتحاد لإدارة الأزمات خلال الفترة المقبلة.