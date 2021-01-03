شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بمحافظة القاهرة.
وأكد محمد عطية مدير المديرية أنه يمكن معرفة النتيجة عن طريق الموقع الإلكتروني للمديرية على هذا الرابط.
وأضاف عطية أنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.
وشدد عطية على أولياء الأمور بضرورة تحري الدقة في البيانات ،لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل و قبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.
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