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شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد الهوية البصرية لمستشفيات قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤن الصحية بقنا، عن تركيب اليافطة الموحدة لمستشفيات المحافظة بهدف توضيح مواقع المستشفيات لجميع المواطنين خدمة لهم ورؤيتها من على بعد وذلك بجميع المستشفيات ما عدا الموجودة في مواقع بديلة.
وأوضح تاوضروس أنه قد تم تطبيق الهوية البصرية لتشمل مستشفيات(فرشوط المركزي،حميات نجع حمادي،الوقف المركزي،قنا العام،قوص المركزي،صدر قنا ،حميات قنا).
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