شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على مقاهي وفنادق مطروح لمراجعه نسب الإشغال تحسبًا لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة مطروح إنها كثفت لجان وحملات المرور على الفنادق بناءً على تكليفات اللواء خالد شعيب، المحافظ، للتأكد من الاشتراطات اللازمة للتشغيل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال إدارة السياحه ومديرية الصحه ومجلس المدينة والسلامة والصحه المهنيه بمديرية القوى العاملة.

كما تم -بحسب بيان الأحد- الدفع بحملات للمرور على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50٪، ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية، وتطبيق غرامة فورية في حالة رصد أية مخالفة مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق، والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كان محافظ مطروح اللواء خالد شعيب اتخذ قرارات عدة اليومين الماضيين بشأن المنع التام لاقامة سرادقات للعزاء أو الأفراح وحذر من تواجد تجمعات في أي منطقة من نطاقات المحافظة والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها تحسبا للموجة الثانية من كورونا .