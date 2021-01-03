شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن العمرانية لمدة 10 ساعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق (مناطق العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفي الصدر والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها)، لمدة 10 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء الاثنين 4 يناير، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021، وذلك نظراً لقيامها بإعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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