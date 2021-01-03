شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين التربة الزراعية.. سيوة تتسلم 160 طن جبس زراعي من وزارة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح مع استمرار نتائج زيارة عدد من الوزراء مؤخرا للمحافظة بما يعود على تنمية المحافظة وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة في المجال الزراعي.

وأشار المحافظ في بيان، الأحد، إلى تسلم 160 طن من الجبس الزراعي بإدارة تحسين الأراضى بسيوة كمطلب للمزارعين خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة لواحة سيوة في نوفمبر الماضى.

واوضح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة انه تم صباح اليوم الاحد استلام كمية ١٦٠ طن جبس زراعي بالتنسيق والتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة وإدارة تحسين الأراضي بسيوة وذلك لتحسين خواص التربة لمزارع سيوة.

يأتي ذلك ضمن نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للواحة شهر نوفمبر الماضي، وتلبية مطالب المواطنين في توفير كميات الجبس الزراعي بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

كما تفقد رئيس المدينة شاحنات الجبس الزراعي الوارد للواحة يرافقه أحمد باغي سكرتير المركز، والمهندس يوسف سليمان مدير مكتب جهاز تحسين الأراضي بسيوة.