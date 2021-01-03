شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على مقاهي وكافيتريات شبين الكوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفبة، بشن حملة ليلة مفاجئة غلى مجموعة من المقاهى والكافتريات بقرى المركز والمدينة لمراحعة مدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية. وتم ضبط ومصادرة كميات من الشيشة الموجودة بالكافتريات والمقاهى وتحرير محاضر غلق ضد المخالفين والتفتيش أيضا على رخص المحلات ورفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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