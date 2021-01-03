شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: 16 مستشفى مخصصة لحالات كورونا.. وتوافر الأكسجين في الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة، فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.

وأكد محافظ المنيا أن الـ 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موضحا توافر الاكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة .

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موضحا انهم خط الدفاع الأول وعلينا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.

وقال المحافظ، ان غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114- 2342200- 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق «الواتس آب» من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335 .