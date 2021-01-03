شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزاره مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، مستشفي العياط المركزي لمتابعه سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها. كما زار نائب المحافظ قسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل والرعاية المركزة لأطمئنان على المرضى. ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهة فيروس كورونا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للأطقم الطبية لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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