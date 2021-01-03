شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ومحافظ الفيوم يسلمان شهادات تخرج دفعة «ابدأ حلمك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالا للمرحلة التنفيذية الأولى من مشروع «ابدا حلمك»، وبعد تخريج دفعة محافظة أسيوط، سلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الأحد، شهادات تخريج دفعة محافظة الفيوم والتى ضمت 53 متدرباً، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض .

أعلنت وزيرة الثقافة، اعتماد خريجي هذه الدفعة كفرقة مسرحية نوعية، وأكدت إن تخريج دفعات المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع «ابدأ حلمك» يُجسد الاصرار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى اكتشاف النابغين والموهوبين واعداد جيل جديد من المبدعين يشارك في تحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.

وأضافت أن المشروع ساهم في استثمار طاقات الشباب لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع، مشيرة ان مشروع ابدا حلمك في المحافظات يأتى كأحد مسارات خطط تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع بكافة أرجاء الوطن، كما أشادت بالمستوى الفني للأعمال التي قام المتدربون من أبناء الفيوم بإنتاجها خلال مراحل تدريبهم، وهو ما يؤكد دائماً امتلاك أبناء الصعيد قدرات إبداعية متفردة، ووجهت الشكر للقائمين على المشروع وحثتهم على بذل المزيد من الجهد معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على تطويره والارتقاء بمضمونه .

كما ثمن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، جهود وزارة الثقافة لإثراء الحياة الفكرية والفنية بمحافظة الفيوم وأقاليم الصعيد، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها المبدعين، وقال إن ورشة «إبدا حلمك» منذ انطلاقها نجحت في جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد خصوبة ارض مصر بالمواهب الواعدة في كافة المجالات .

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة الورشة التدريبية لمشروع ابدا حلمك بالفيوم استمرت 6 أشهر، وتقدم للالتحاق بالدفعة الأولى 435 شابا اجتاز الاختبارات 53 منهم بواقع 33 من الإناث 19 من الذكور، بالإضافة إلى متدرب واحد فوق سن 60 عاماً، واشار ان المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع شهدت تخريج اولى الدفعات بمحافظة أسبوط، والتي أُعلنت خلالها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اعتماد خريجيها كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة، ووجهت بتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، واضاف انه من المقرر أن يتم تخريج الدفعة الاولى من المبادرة بمحافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة لتكتمل بذلك مستهدفات المرحلة الأولى للمشروع .

أقيم الاحتفال بمسرح قصر ثقافة الفيوم مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار من فيروس كورونا وذلك بحضور الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور كمال عطية المُدرس بأكاديمية الفنون والمشرف على المبادرة، والمخرج احمد طه المدير الفنى للورشة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة وتضمن تقديم خريجي الدفعة عدد من الأعمال الإبداعية من نتاج الورش المتنوعة بالمبادرة، والتي تضمنت مزيجاً من الأعمال العالمية والمصرية بالفصحى والعامية، كان منها عرضاً مسرحياً بعنوان «أوديب سوفوكليس»،جزءِ من مسرحية «هيرقل فوق جبل اويتا» للشاعر والفيلسوف اليوناني سينيكا، جزءً من مسرحية «يوليوس قيصر» للكاتب العالمي وليم شكسبير، جزء من مسرحية «الدخان» للكاتب المصري ميخائيل رومان.