تجديد حبس شاب بتهمة هتك عرض طالبة في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة والتسبب في حملها سفاحًا في منطقة المقطم.
واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة وتبين أنها طالبة في الصف الأول الثانوي، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المتهم "ف. س" بسبب ترددها على شقيقاته، واستغل المتهم أن الفتاة تعيش برفقة جدتها، ووالدها يعمل في مصنع ويغيب عن المنزل لمدة 20 يومًا في الشهر، ومنفصل عن والدتها، وعاشرها ثلاث مرات حتى حملت منه.
وتبين أن والد الفتاة عندما علم حاول أن يتفق مع أسرة المتهم، على زواجهما عرفيًا لكن الشاب رفض توثيق العقد.
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