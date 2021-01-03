براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 330 لسنة 59 قضائية عليا، ببراءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ بينهم 5 بدرجة وكلاء وزارة، و4 بدرجة مدير عام، للمحاكمة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات بشأن تعيين أخصائي زراعي ثالث.

حكم البراءة شمل كلاً من "ز. م"، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاع شئون الهيئات، و"ر. ع"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، و"إ. محمد "، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية، و"ر. م"، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة، و"ر. ص"، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة، و"ع. خ"، كبير باحثين و"س. ح"، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، و"س. ع"، باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و"ف. ع"، مدير عام بالتنظيم والإدارة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما ورد في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بشأنهم حكم البراءة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والتعليمات المنظمة للتعيينات.

وكشفت المحكمة أن المحالين من الأول حتى الثامنة لم يتقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمه الإدارية بالإسكندرية، الصادر في الدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية، ولم يرتكبوا مخالفة بموافقتهم على تعيين "ه. ع"، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة وفقاً لإجتماع لجنة شئون العاملين.

ولم ترتكب المحالة العاشرة ثمة مخالفة بشأن تحرير مذكرة للعرض على رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمنتها الموافقة على تعيين "ه. ع"، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتوفير درجة مالية لذلك على سند من صدور حكم بالدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية.

وانتهت المحكمة إلى أن المحالة الأخيرة لم ترتكب مخالفة عند مراجعتها للمذكرة التي أعدتها سابقتها فيما تضمنته من الموافقة على تحويل درجة مالية لتعيين "ه. ع"، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على سند من صدور حكم قضائي بذلك، وانتهت المحكمة إلى براءتهم جميعًا مما أسند إليهم.