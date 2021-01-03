تأجيل نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان لـ10 يناير للمستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال الإخوان، والتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة لجلسة 10 يناير الجاري لتقديم المستندات.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الجماعة، ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى ورثة المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وعبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.