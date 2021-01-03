استعدادًا لتوزيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تزور مركز القطامية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تزور غدًا الاثنين مركز صحة القطامية بالتجمع الثالث؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لتجهيزه ليكون المركز الثاني لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا الفترة المقبلة.

وبحسب "زايد" فإنه من المقرر بدء تطعيم المواطنين باللقاح الصيني "سينوفارم" خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من يناير الجاري.

وأوضح المصدر أن مركز صحة القطامية يعد المركز الثاني الذي تزوره الوزيرة بعد الزيارة التي أجرتها اليوم لمركز صحة النزهة اليوم الأحد.

كانت وزيرة الصحة، تفقدت صباح اليوم، مركز طبي النزهة الجديدة، أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز تمهيدًا لبدء توزيع لقاح كورونا على الفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يضم مركز تلقي اللقاح أطباءً لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، بالإضافة إلى مدخلي البيانات والإداريين.