شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 508 مخالفات مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة مرور أسوان، الأحد، حملات مرورية، حيث أسفرت عن ضبط 508 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.

كما تم التصالح الفوري في 74 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة لعدم قبول التصالح، و121 مخالفة تجاوز السرعة، و110 مخالفة متنوعة.