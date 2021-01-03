مرشحان للرئاسة و26 للعضوية في انتخابات محامين شمال البحيرة (الأسماء)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين بشمال البحيرة، الأحد، تقدم 2 من المرشحين بينهما النقيب الحالى لمنصب النقيب و26 مرشحًا على مقاعد العضوية بينهم 5 مرشحين على مقعد الشباب، وذلك في الانتخابات التي تجري على مرحلتين يومي 6 و8 فبراير، وتجري إعادة الانتخابات على مرحلتين أيضًا يومي 13 و15 فبراير المقبل.

وتقدم للترشح على منصب النقيب عبدالمنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، وينافسه عماد الدين مصليحي، بينما تقدم لخوض الانتخابات على مقعد العضوية أحمد أبوخوخة وفتحي منيسي ومصطفي حسان وأحمد سويدان، وإسلام البوهي.

وترشح على مقاعد العضوية 21 مرشحًا وهم: رامي الحديني، وأحمد محمد مبروك، ودينا هشام الجويلي، وعلاء فتحي الشاعر، ومحمد عبدالجواد فيوض، وهلال عوض الديب، وأشرف محمد حلقها، ورانيا خميس ذو الفقار، وعبدالحليم يوسف زنباع، ومحمود محمد الشاذلي، وهشام سعد عاشور، والهيثم تيسير عثمان، وتامر محمد مجاهد، وجابر محمد رفاعي، وزكريا السيد خلف الله، وعبدالسلام عبدالسلام التلواني، وعلي شعبان أبوجهل، وفتحي أحمد أبوحسن، ومحمد محمود الشربيني، ومني زغلول أبوزيد، ونادر مساعد مبروك.

مرشحان للرئاسة و26 للعضوية في انتخابات محامين شمال البحيرة (كشوف الأسماء)

مرشحان للرئاسة و26 للعضوية في انتخابات محامين شمال البحيرة (كشوف الأسماء)

مرشحان للرئاسة و26 للعضوية في انتخابات محامين شمال البحيرة (كشوف الأسماء)