شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تأمين صحي بني سويف» يتفقد إدارات الفرع لمتابعة سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، بجولة تفقدية لإدارات الفرع لمتابعة سير العمل والتأكد من عدم وجود تكدس أو تزاحم.

تأتي الزيارة ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات بعيادة السلام يرافقه الدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى، وأشار مدير عام الفرع إلى أنه بمتابعة الخدمة باللجنة الطبية العامة وقت المرور تبين أن عدد كشف دخول خدمة ٣٠ وأجازات مرضية وتقارير حاله وعجز ١٥٩ حالة، وبمتابعة الخدمة بعيادة السلام ممارس ٧٨، ولجنة القلب ١٠٢، وأستشارى مخ واعصاب٥٤، وأستشارى قلب ٢٥، وأستشارى باطنة ٣٣، وجراحة٢٩، ومسالك٢٢، ونساء٢٤،وعظام٢٣، ورسم قلب١٢، وغدة٢٨، ومناعة ٦٧، وأوعية دموية٦، وأسنان١٧، وكلى٨، وأخصائي باطنة ٣١، وعلاج طبيعى ٣١، ومعمل ٦٨، وأشعة ٢٤.

رافق مدير عام الفرع في الجولة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وتامر شعبان مدير العلاقات العامة.