شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري كبد يقدم نصيحة لمصابي كورونا (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن الأكسجين المستخدم في المستشفيات يُصنع في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «لا أريد استباق الأحداث في واقعة مستشفى الحسينية، لحين صدور تحقيقات النيابة العام، لكن ما يهمني عدم تكرار الحادث».

وأوضح «أبوالعلا:» أنه لا مانع من استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في المنزل، لافتا إلى أن الجهاز تشبه الترمومتر، ومهم للمتابعة في حالات العزل المنزلي للجوء إلى المستشفى حال تدهور الحالة.