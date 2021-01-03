شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري كبد يقدم نصيحة لمصابي كورونا (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن الأكسجين المستخدم في المستشفيات يُصنع في مصر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «لا أريد استباق الأحداث في واقعة مستشفى الحسينية، لحين صدور تحقيقات النيابة العام، لكن ما يهمني عدم تكرار الحادث».
وأوضح «أبوالعلا:» أنه لا مانع من استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في المنزل، لافتا إلى أن الجهاز تشبه الترمومتر، ومهم للمتابعة في حالات العزل المنزلي للجوء إلى المستشفى حال تدهور الحالة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري كبد يقدم نصيحة لمصابي كورونا (تعرف عليها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.