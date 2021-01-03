شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والأوراق المطلوبة.. انطلاق معرض إحلال السيارات القديمة من التجمع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزارة الصناعة، ينطلق المعرض الأول لمشروع استبدال السيارة القديمة التي مر عليها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز، الاثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، طبقا للشروط التي حددتها الوزارة.

وقالت وزارة الصناعة إن المشروع سيعمل تعمل على محورين الأول السيارات التي مر على صناعتها أكثر من 20 سنة عاما سواء كانت نوع السيارة ميكروباص أو أجرة أو ملاكي من يرغب في هذه الشريحة استبدال سيارته لتعمل بالغاز.

وأضافت وزارة الصناعة في بيان لها أن الشريحة الثانية ستكون من السيارات التي تخطت 20 عاما سواء تعمل بالنزين أو السولار.

تفاصيل المشروع

1- تستهدف وزارة الصناعة من خلال البرنامج استهداف إحلال 250 ألف سيارة.

‏2- الدفعة الأولي تستهدف بـ70 ألف سيارة منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص

3- المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي، اما المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع

4- رصدت وزارة الصناعة ‏ مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.

‏خطوات إحلال السيارة القديمة

1- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى انه يشترك أيضا الحصول على شهادة تخريد السيارة.

2-الحصول الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

3- تقديم طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة، محدد فيه موديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة القديمة،فاتورة مرافق حديثة.

5- يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.

شروط الاستبدال

1- يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتي تاريخ الطلب.

2- يشترك عدم وجود أي حظرعلي رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.

ما قيمة القسط الشهري للسيارة الجديدة؟

سيدفعه المواطن السيارة القديمة كمقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

فائدة تجديد وإحلال السيارة القديمة

طبقًا للدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة فان السيارات الجديدة للمواطن ستوفر للمواطن بنسبة 50% من مصروفات التشغيل، بسب استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل الوقود المزدوج، عن العمل بالبنزين وحده.