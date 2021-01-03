شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الوادي»: 4.3 مليون جنيه زيادة في موازنة القطاع هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، موافقة وزارة المالية خلال مناقشتها ميزانية القطاع الزراعى بالمحافظة للعام المالي الجارى زيادة الاعتمادات والمخصصات المالية المدرجة عن العام الماضي بزيادة تصل إلى ٤ ملايين و٣٤٥ ألف جنيه، موزعين على أبواب الموازنة العامة للمديرية، وذلك عقب مناقشة إجراءات زيادة الاعتمادات المالية .

وقال المرسي في تصريحات صحفية، إن موافقة المالية على زيادة اعتمادات موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام الجديد هو نتاج جهد كبير وعمل متواصل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الأعوام الماضية من مشروعات ومبادرات وتطوير أكثر من منظومة لدعم المزارعين في مختلف مجالات الزراعة والرى.

وأشار إلى أن جهود التعاون المشترك والعمل بروح الفريق المتكامل، كان بمثابة قاعدة ووسيط لربط المشروعات وتيسير الإجراءات وتسخير الكفاءات الفنية لخدمة العمل داخل القطاع الزراعى على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .