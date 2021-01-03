شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: أعضاء برلمان الشباب يشاركون في أول انتخابات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أعضاء برلمان الشباب في أول انتخابات إليكترونية لنموذج محاكاه الحياة السياسية لبرلمان الشباب، في الدوائر الثلاثة بمحافظة شمال سيناء.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الدائرة الأولى تضم إدارة شباب العريش وإدارة شباب الشيخ زويد ويوجد بها 2 مقر انتخابى بمركز شباب مدينة العريش ومركز شباب الكوثر، حيث تتم الانتخابات بين 17مرشحا لاختيار 5 مرشحين.

وأضاف أن الدائرة الثانية تضم إدارة شباب بئر العبد وإدارة شباب الحسنة ومحدد لها 6 مقاعد فردى يتنافس عليهم 9 مرشحين، بينما الدائرة الثالثة تضم إدارة شباب رمانة ولها 8 مقاعد فردى، يتنافس عليهم 9 مرشحين.

بدوره، قال خالد مكاوى، المتحدث الرسمي باسم الشباب والرياضة، إن عدد المصوتين بلغ في العريش 31 شخصا، الشيخ زويد 53 شخصا، الحسنة 72شخصا، بئر العبد37 شخصا، ورمانة 86 شخصا.