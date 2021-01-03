شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية مصر للعالم».. الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية، إن الوزارة بدأت مشروع مسار العائلة المقدسة منذ أكثر من عام بالتعاون مع جهات أخرى.

وتابع «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «جار الانتهاء من تجهيز 25 نقطة من مسار العائلة المقدسة، حيث تم الانتهاء من بعضها بنسبة 100%»، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز فيلم وثائقي بست لغات حول مسار العائلة المقدسة.

وأكد اهتمام الدولة بمشروع العائلة المقدسة قائلا: «هدية مصر للعالم أجمع».

وأوضح أن تطوير مسار العائلة المقدسة جاري في 8 محافظات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز الـ 25 نقطة خلال 3 شهور.

وحول واقعة كوبري ستانلي بالإسكندرية، قال: «الأمر محل بحث، ويتابع من غرفة عمليات الوزارة».