شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية مصر للعالم».. الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية، إن الوزارة بدأت مشروع مسار العائلة المقدسة منذ أكثر من عام بالتعاون مع جهات أخرى.
وتابع «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «جار الانتهاء من تجهيز 25 نقطة من مسار العائلة المقدسة، حيث تم الانتهاء من بعضها بنسبة 100%»، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز فيلم وثائقي بست لغات حول مسار العائلة المقدسة.
وأكد اهتمام الدولة بمشروع العائلة المقدسة قائلا: «هدية مصر للعالم أجمع».
وأوضح أن تطوير مسار العائلة المقدسة جاري في 8 محافظات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز الـ 25 نقطة خلال 3 شهور.
وحول واقعة كوبري ستانلي بالإسكندرية، قال: «الأمر محل بحث، ويتابع من غرفة عمليات الوزارة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر «هدية مصر للعالم».. الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.