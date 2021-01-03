شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد»: توافر رصيد من إسطوانات الأكسجين لمواجهة حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن رصيد كل المستشفيات بصفة عامة وخاصة مستشفيات العزل الصحي من الأكسجين تكفي لمدة أسبوع وبعض المستشفيات تصل رصيدها الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة، ولا يوجد أي مشكلات بشأن غاز الأكسجين بالمستشفيات.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميا على مستوى مراكز المحافظة الخمس، مناشدا المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة فيرس كورونا بالمحافظة.

وشهدت محافظة الوادى الجديد، إلتزام المواطنين بالشوارع والميادين والمنشآت العامة والدواوين الحكومية والبنوك ومكاتب البريد وكافة المصالح الحكومية بإرتداء الكمامات، وذلك في ظل الإجراءات الإحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى بدء تنفيذ قرار تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين الغير ملتزمين بإرتداء الكمامة.

كما شهدت مدن المحافظة حملات مكثفة بالمقاهى والمحلات التجارية وكافة المنشآت العامة من جانب الوحدات المحلية ممن لهم حق الضبطية القضائية بالتعاون مع أجهزة الشرطة لضمان التزام المواطنين بإرتداء الكمامة وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي نفس السياق، شنت إدارة مرور الوادى الجديد، حملات مكثفة بالشوارع والميادين وذلك لضمان التزام المواطنين بسيارات الاجرة، والتزام سائقي سيارات الاجرة وغيرها بإرتداء الكمامات وتطبيق الغرامات الفورية.

وشدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح والمؤسسات الحكومية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتطبيق قرار الغرامات الفورية للمخالفين لضمان الحماية من فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة .