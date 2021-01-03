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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 145 حالة إشغال في الحوامدية.. وتحرير 16 مخالفة بمنشأة القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّت مدينة الحوامدية بالجيزة، الأحد، عدة حملات لرفع الإشغالات وتحرير محاضر حيال المخالفين.
وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن الحملة أسفرت الحملة عن رفع 145 حالة اشغال من المقاهي والمطاعم والمحال، وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت المحافظة أنه تم تحرير 16 مخالفة إشغال في منشأة القناطر، مشيرة إلى استمرار مركز ومدينه منشأة القناطر مجهوداته ضد إشغال الطريق.
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