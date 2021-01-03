شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع تدريب العاملين بمركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، حيث التقي بالعاملين بالمركز الذين يخضعون لبرنامج تدريبي لتأهيلهم قبل بدء العمل.

وأكد الزملوط على ضرورة الوعي بقيمة العمل لخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكونها رسالة في المقام الأول.

وأكد على تقديم الدعم الكامل لتقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم على مستوى المحافظة من خلال المركز وتدريب الكوادر العاملة به بالتعاون مع جامعه بني سويف.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بالمركز وملحقاته من ركن بيئي ومقرات الإقامة والأنشطة الترفيهية والرياضية.