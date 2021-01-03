شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البنوك يطلق خطة استرشادية لمواجهة «الموجة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت البنوك العاملة فى السوق المصرية، تطبيق خطة استرشادية واسعة النطاق، لضمان استمرارية العمل فى ظل تزايد وتيرة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ركزت الخطة بشكل رئيسى على ضمان استمرار الأعمال والأنشطة التى تقدمها البنوك بسلاسة وكفاءة، مع ضمان صحة وسلامة العاملين بالقطاع المصرفى والعملاء والمتعاملين.

وتضمنت الخطة التى أطلقها اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الأتربى، توافقا مع إجراءات البنك المركزى وتدابيره، التنبيه على الاستمرار فى تحديد أعداد الموظفين فى مقار العمل عبر السماح لنسب قد تصل إلى 50% من موظفى البنوك من الرجال والنساء بالعمل من المنزل، بما لا يوثر على سير العمل وانتظامه، حيث سيقوم كل رئيس قطاع البنك بتقسيم العاملين فى مجموعات، حيث تقوم مجموعة بالعمل من المقر الرئيسى وأخرى تعمل من المنزل مع توفير الأجهزة المناسبة.

وتضمنت الخطة أيضا متابعة المقرات البديلة من حيث تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة للإدارات للاستمرار فى أداء أعمالهم فى حالات التوقف الاضطرارى، وإصدار التعليمات المشددة فيما يخص الالتزام بارتداء الكمامات داخل مقر العمل وعند استخدام أتوبيسات البنك، والتأكيد على الموظفين بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة أو الخاصة مع تجنب أماكن الازدحام.

وشملت الخطة ضرورة الالتزام بالعدد المصرح به أثناء استخدام المصاعد والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أى اجتماعات وجها لوجه واستبدالها بالاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، وتعقيم جميع الأسطح باستخدام مواد مطهرة تحتوى على الكحول والتعقيم الدورى لكافة مقار العمل خلال العطلة الأسبوعية، وتوفير السائل المطهر بكافة الأماكن التى يتواجد بها العاملون العملاء وتطهير كافة مصاعد المراكز الرئيسية بصفة دورية. وشدد اتحاد البنوك على إجراء تعقيم فورى عند ظهور الإصابة فى أحد فروع البنك أو إداراته، والتشديد على العاملين بالبوفيهات وعمال النظافة بارتداء الكمامات واستبدال الأدوات الزجاجية أو المعدنية بالورقية.

كما شدد الاتحاد على حث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، والاستمرار فى حظر استقبال الزائرين أو مندوبى التوصيل الخارجى بأماكن العمل، والاستمرار فى إيقاف توزيع الجرائد اليومية والصحف والمجلات، وأيضا الاستمرار فى إجراءات فحص درجة الحرارة من جانب مسؤولى الأمن بالبوابات قبل الدخول إلى الفروع.

كما شددت وزارة المالية على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية لكافة المتعاملين والعاملين بالجهات والمصالح التابعة لها، فى ضوء المتابعة المستمرة لخطة التعايش الآمن مع انتشاركورونا.

وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليمات تنفيذية حديثة حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها وجهها إلى نائبيه، ومساعديه ومستشاريه، ورؤساء جميع الجهات والمصالح التابعة للوزارة، للالتزام بتطبيقها خلال الفترة المقبلة، تضمنت تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين للإجراءات الاحترازية، والتشديد على الاستمرار فى عمليات التطهير والتعقيم لجميع مقار الوزارة وجهاتها ومصالحها التابعة، ويستمر منح الموظف المصاب بالفيروس وفقا لتعليمات الوزير، إجازة حدها الأدنى لمدة 14 يومًا من تاريخ الإصابة تزاد حتى الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب، وتمنح السيدة الحامل والمصابون بأمراض مزمنة إجازة استثنائية من العمل وفقًا لقرار وزيرة الصحة.

وحسب تعليمات وزير المالية، يتم تنظيم العمل بجميع القطاعات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، بمراعاة تخفيض أعداد العاملين المتواجدين يوميًا لتقليل الكثافات والتجمعات.