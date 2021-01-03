شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: التزام بارتداء الكمامة بنسبة 70 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين على درجة عالية من الوعى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويتم التعامل بقانونية مع كل المخالفين سواء بعدم ارتداء الكمامة أو المنشآت ووسائل النقل العام.

وأضاف جمال نور الدين، خلال مداخلته الهاتفية على قناة «الحياة»، أنه تم تحرير 420 مخالفة فردية لعدم ارتداء الكمامة في الفترة الصباحية ووصلت حتى الآن إلى 700 مخالفة، موضحًا أن الأيام الأولى من تطبيق الإجراءات ستشهد تعامل حازم مع المواطنين حتى يدركوا خطورة الوضع وأن ما يحدث لمصحلته وحماية عائلته.

وأشار إلى أنه مع بداية التطبيق الفعلي اليوم للغرامة كان التركيز على وسائل النقل الجماعي سواء أثناء سيرها أو وقوفها، مؤكدا أن هناك التزام كامل من قبل المواطنين بسبب التفتيش على السيارات قبل تحركها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم عمل حملات تفتيشية على محطات السكة الحديدية، لافتا إلى أن هناك التزامًا بارتداء الكمامة بنسبة 70%.