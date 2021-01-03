شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ٢٠ محلًا والهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، مساء الأحد، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، حملة مفاجئة علي كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية ، وأسفرت الحملة عن غلق٢٠ محل والهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر، وتطبيق غرامات فورية علي المخالفين، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء.
وناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية، والإلتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.
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